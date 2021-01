Diego Di Marco: ofrece estrategias para adelgazar comiendo

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex conductor del programa "Hoy", asesor nutricional y coach de vida, no cree en la eficiencia de las dietas, pero ofrece una guía práctica para lograr un cuerpo saludable.

“Las dietas muy restrictivas son difíciles de mantener en el tiempo. Eliminar para siempre alimentos que disfrutas reduce la adherencia, al requerir demasiada voluntad. Necesitas realizar control flexible; ejemplo, sigue cien por ciento una dieta, pero una vez por semana puedes comer tu pizza favorita", recomienda el couch.

El couch afirma que "No debes pensar que bajar de peso es todo o nada. Busca progresar, no ser perfecto". Por este motivo el asesor nutricional recomienda no privarse de comer, sino aprender a comer.

"Se trata de defenderse con lo básico. Cocinar más en casa y comer menos en restaurantes son hábitos que se asocian con menor ganancia de peso. Al cocinar tienes mucho más control sobre tus comidas, tanto en su tamaño como en sus ingredientes", aseguró Di Marco.

Diego recomienda "Si pides comida o comes fuera, no incluyas pan; si comes ensalada, sólo con aceite de oliva; pide que los acompañantes no sean papas fritas, sólo ensalada”.

No comas hasta llenarte

"Debes aprender a reconectar con las señales internas de tu cuerpo dejando de comer cuando estés satisfecho, sin llegar a estar lleno. Esto es precisamente lo que recomienda la técnica milenaria japonesa de ‘Hara hachi bu’, o barriga al 80 por ciento", explicó el couch.

El entrenador también explica que no hay que comer por comer, sino aprender a escuchar el cuerpo. A decir de Di Marco, nuestro cuerpo nos indicará cuando ya es suficiente.

Pesarse con frecuencia

“Las personas que se pesan con frecuencia pierden más peso y lo recuperan menos. Algunos creen que pesarse puede generar ansiedad, pero la evidencia no parece apoyar esta idea. Para empezar, debes entender que las fluctuaciones de peso son normales, y que tu progreso se mide por otras muchas variables, como músculo, agua, etc", aseveró el entrenador.

"Otro beneficio de pesarse con frecuencia es que ves con más claridad la tendencia, evitando que fluctuaciones puntuales te hagan tomar decisiones equivocadas. No te obsesiones con el peso, pero tampoco lo ignores”,recomendó.

Reducir colaciones

“No debemos comer cinco o seis veces al día. No a todo mundo le funciona. No te vayas con la idea de que comer barras te ayudará a bajar de peso. La industria alimentaria aumentó su promoción de snacks de media mañana y media tarde", aclaró.

Di Marco aclara que no todo lo que comemos es por hambre, sino también puede ser gula o ansiedad. "La mayoría de veces ni siquiera comemos estas colaciones por hambre, sino por gula, aburrimiento o estrés. No es lo mismo una fruta que una barra o galletas, prefiere lo natural”.



Toma conciencia de lo que comes

“Si no reflexionas sobre lo que comes ni controlas las porciones, estarás a merced de tus impulsos. De hecho, este proceso de conciencia debe empezar mucho antes de sentarse a la mesa. Cuando vayas a hacer la compra, lleva una lista. No compres nada que no esté en la lista si no lo necesitas, aunque esté en promoción. Rechaza las muestras gratuitas", explicó.

A la hora de comer, mastica con calma, presta atención, evitando comer delante de la televisión o en presencia de cualquier otra distracción.

"Come la porción asignada y no repitas. No comas directamente del refrigerador o de los envases; saca la porción, sírvela en un plato y guarda el resto. Mayor consciencia mejorará tu comportamiento”, recomendó.

Entrenamiento

Di Marco es conocido por su excelente estado físico, pero esto fue resultado de grandes esfuerzos y un entrenamiento exhaustivo. “Podríamos hablar horas de entrenamientos completos, pero te daré dos estrategias que puedes comenzar hoy, y hacerlo por tres o cuatro semanas: 10 mil pasos diarios, dos minutos de sentadillas diarias, dos minutos colgado (si no tienes tubos, puedes hacerlo en una mesa o en puerta)".

Y por útlimo comentó. "Cuando hayas superado lo anterior puedes pasar a esta rutina: calentamiento de cien saltos simples o con cuerda; sentadillas, cuatro series de 20 repeticiones; flexiones o lagartijas, cuatro series de 15-20 repeticiones; dominadas, cuatro series de 8-10 repeticiones; puente de glúteos, cuatro series de 20 repeticiones; plancha abdominal, dos repeticiones de un minuto”.