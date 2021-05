¡Diego Boneto aparece sin camiseta!

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta tiene una larga trayectoria artística en la televisión mexicana, pero no cabe duda que el protagónico que realiza en 'Luis Miguel: La Serie' le ha dado fama internacional y le ha permitido formar parte de proyectos importantes fuera del país.

Pero también el joven a sus 30 años se ha robado el corazón de sus millones de seguidores por ser uno de los actores más guapos del medio del espectáculo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el actor compartió una fotografía en la que aparece sin camiseta y con unos 'shorts' de color azul, lo que permitió mostrar los 'cuadritos' de su abdomen.

A few weeks ago somewhere in Punta Mita holding on for dear life… I wouldn’t let go" escribió el artista.