Dice Celia Lora que quiere un hijo de Chumel Torres

CIUDAD DE MÉXICO.- La "influencer" Celia Lora le ha tomado cariño al youtuber Chumel Torres y le propuso tener un retoño "para ching*r a ya sabes quién", según se pudo ver en sus mensajes.

Fue a través de Twitter, que la hija de Álex Lora le envió las "propuestas indecorosas" al comentarista de noticias.

Vamos a tener un retoño! Nada más para chingar a ya sabes quién! @ChumelTorres �� sería su peor pesadilla �� — Celia Lora (@CeliLoraOficial) August 29, 2020

Entre ambos personajes hay coincidencias, como la crítica que hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual han demostrado en diversas ocasiones en sus diferentes plataformas de red social.

Fue así que a través de su cuenta de Twitter la celebridad invitó a salir al influencer. "¿Ya vas a prestar @ChumelTorres? ¿O me voy a la villa? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador. ¿Qué esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir", tuiteó Celia.

Al ver que el youtuber solo respondió con un gif de él mismo en el que se ve apenado por la propuesta.