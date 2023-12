Día Mundial de la Lucha contra el Sida: 5 celebridades que viven con VIH y SIDA

Ciudad de México.- El VIH y el Sida constituyen una realidad para numerosas personas. De acuerdo con información del Ministerio de Sanidad, la proporción de personas con VIH no diagnosticado ha experimentado una reducción significativa, disminuyendo casi a la mitad (-42,3%) en los últimos cuatro años, pasando del 13% al 7,5%. A pesar de estos avances, esta infección viral sigue siendo una de las más estigmatizadas.

¿El VIH y SIDA es lo mismo?

En palabras de ONUSIDA, el VIH, o Virus de Inmunodeficiencia Humana, es un retrovirus que afecta las células del sistema inmunitario, ocasionando su degradación o perjuicio y conduciendo a una progresiva disminución de la función inmunológica. Por otro lado, el Sida, que significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, engloba los síntomas e infecciones relacionados con la deficiencia adquirida del sistema inmunitario, siendo la infección por VIH la causa subyacente de esta condición.

Celebridades que viven con VIH

En el marco del Día de la Lucha contra el SIDA, recordamos a diversas personalidades del entretenimiento que, en el pasado, han decidido compartir sus experiencias viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), contribuyendo así a derribar estigmas y promover la conciencia sobre esta condición médica.

Billy Porter

El reconocido actor de “Pose” reveló en una emotiva entrevista con The Hollywood Reporter que ha vivido con VIH durante los últimos 14 años. Porter, conocido por su impactante actuación en la serie, decidió compartir su verdad en mayo de 2021, explicando detalladamente cómo recibió la noticia en 2007 y por qué ahora se sintió preparado para compartir su historia con el mundo.

Jonathan Van Ness

Miembro del famoso grupo 'Fab Five' de Queer Eye. Van Ness habló por primera vez sobre su estatus serológico en 2019, buscando romper con el estigma que rodea al VIH. Además, se permitió ser vulnerable al abordar otros aspectos personales en su libro autobiográfico "Over The Top".

Oliver Sim

Bajista de la banda de indie pop The xx, reveló su diagnóstico de VIH con el lanzamiento de su segundo sencillo "Hideous". El álbum "Hideous Bastard" explora sus experiencias desde el momento del diagnóstico, proporcionando un enfoque catártico y liberador.

Freddie Mercury

En la primavera de 1987, Freddie Mercury fue diagnosticado con el virus del Sida. A pesar de la significativa noticia, optó por mantenerlo en secreto y continuar grabando con su emblemático grupo, Queen.

En su libro "Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS", su amigo Elton John rememora ese momento: "Freddie me confesó que tenía SIDA poco después de recibir el diagnóstico en 1987. Me sentí devastado. Había presenciado los estragos que la enfermedad había causado en muchos de mis amigos. Conocía exactamente el impacto que tendría en Freddie...".

El 22 de noviembre de 1991, Freddie Mercury decidió poner fin a los rumores sobre su vida personal y salud. En ese día, sintió que "había llegado su hora" y compartió sus últimas palabras públicas:

Tras las numerosas conjeturas aparecidas en la prensa, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que tengo SIDA. Sentí que lo correcto era mantener en privado esta información para proteger la intimidad de aquellos que me rodean. No obstante, ha llegado el momento para mis amigos y fans de todo el mundo de saber la verdad, y espero que todos se unirán a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad”

El 24 de noviembre del mismo año, Freddie Mercury falleció.

Charlie Sheen

En 2015, el actor Charlie Sheen reveló que portaba el virus del VIH. Durante una entrevista en el programa de televisión Today de la cadena NBC, la estrella estadounidense compartió que había estado viviendo con el virus durante los últimos cuatro años.

"Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo. Desde hoy me libero de esta cárcel", declaró el actor en ese momento, cuando tenía 50 años.

Asimismo, Sheen expresó su compromiso con mejorar y ayudar a otros al hacer este anuncio.

Tengo la responsabilidad de mejorar y ayudar a mucha gente con este anuncio. Son tres letras difíciles de asumir. Es un punto de quiebre en la vida de uno”, dijo.

Con información de los 40 e Infobae México.

