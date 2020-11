Devastado por la muerte de su hijo, Bobby Brown pide a sus fans que recen por su familia

LOS ÁNGELES, California.- Tras la muerte de Bobby Brown Jr., su padre, el cantante de R&B, Bobby Brown, dijo al portal de TMZ que tanto él como su familia se encuentran devastados por la pérdida de su hijo, de 28 años de edad, y pidió a su público que recen por ellos.

Por favor, tengan a mi familia en sus oraciones en este momento. Perder a mi hijo en este punto de nuestras vidas ha devastado a mi familia. No hay palabras para explicar el dolor", externó.

El portal también publicó que una persona cercana a la familia del ex esposo de Whitney Houston, aseguró que Bobby Brown Jr. no se estuvo sintiendo bien días antes de morir, ya que tenía síntomas de gripa, pero aclaró que no se trataba de Covid-19, ya que en la prueba que le realizaron salió negativo.

La familia del cantante aseguró que van a permitir que se realice una investigación profunda para determinar las causas del fallecimiento del joven, ya que aún se desconocen.

El medio destacó que de acuerdo al reporte de la Policía de Los Ángeles, no se encontraron drogas en el domicilio del joven, ubicado en Encino, pero le harían una prueba toxicológica al cuerpo para descartar que haya fallecido a causa de alguna sustancia.

Las autoridades supuestamente habrían descartado que en donde se encontró el cuerpo sin vida hubiera señales de violencia o que el cuerpo mostrara signos de haber sufrido algún tipo de agresión.

En 2015, Bobbi Kristina Brown, hija de la fallecida Whitney Houston y Bobby Brown, perdió la vida tras sufrir un daño cerebral irreparable que la dejó más de seis meses en coma, luego de que la hallaran inconsciente y sumergida en la bañera de su casa, en Roswell, Georgia.