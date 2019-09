Desmienten modificación en película de 'Joker' para México

CIUDAD DE MÉXICO.- Faltan tan sólo dos semanas para que ‘Joker’ llegue a las salas de cine y los rumores comenzaron a salir, en especial uno que señala que la cinta tendrá unas modificaciones, especialmente en México.

Varios comentarios señalaban sobre un supuesto recorte de tiempo, escenas eliminadas e incluso censura en algunos casos, al ser una película de clasificación R.

Precisamente por eso, Warner Bross. Ha decidio aclarar la polémica que esto ha generado en redes sociales y aclaró que ‘Joker’ no será cambiada de ningún tipo.

"No hay porque preocuparse, #Joker no estará censurada en cines y no tendrá escenas recortadas. 4 de octubre, solo en cines". Respondieron en Twitter a un famoso bloggero de comics.

En cuanto a la duración, fue el propio director, Todd Phillips, quien desmintió el rumor cuando llegó a él a través de un fanático en Instagram.

Será el 4 de octubre cuando se estrene la cinta que promete ser galardonada con un Oscar debido a que varios críticos coinciden en la gran actuación de Joaquin Phoenix.