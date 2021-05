Desmienten foto de Lady Gaga usando camiseta de Morena

ESTADOS UNIDOS.- En las últimas horas, se viralizó una fotografía de Lady Gaga donde se le ve usando una camiseta de Morena; sin embargo, la imagen es falsa.

La publicación en Facebook fue compartida cientos de veces, asegurando que la intérprete de “Bad Romance” se pronunció a favor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de su partido político.

Además, aseguraron que, supuestamente, la actriz de “Nace una Estrella” habría criticado a los opositores de Morena.

“En una reciente transmisión en vivo, le preguntaron sobre su opinión acerca del Tren Maya, a lo que ella respondió: ‘La supuesta huella ecológica es un invento de los pendejos del PRIAN para detener los proyectos de infraestructura que sacarán al país de la pobreza. Apoyo total al presidente Obrador, es apoyado desde el extranjero’”, dice la publicación.

“Recordemos cuando en plenas elecciones del 2018, la artista portaba una playera en apoyo al presidente Obrador. ¡APLAUSOS!”.

LADY GAGA NO ES OBRADORISTA

The Associated Press desmintió por completo la publicación de Facebook, afirmando que Lady Gaga jamás se ha pronunciado en relación a la política mexicana y además, que la imagen fue modificada con un programa de edición.

Lady Gaga no ha realizado ninguna declaración de apoyo al mandatario mexicano. La imagen de la playera con el logo de Morena fue editada”, cita The Associated Press.