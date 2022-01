Andrea Legarreta habla sobre las posibles consecuencias de los implantes mamarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace varios años que las cirugías estéticas comenzaron a ser muy usuales entre personas que deseaban modificar alguna parte de su cuerpo que no les gustaba o simplemente querían mejorar de cierta forma.

Pese a la fama que estos procedimientos estéticos han obtenido, varias celebridades han sido totalmente sinceros sobre los cambios que se han hecho e incluso sobre los errores que cometieron sus médicos o las mismas estrellas por la falta de información, es por eso que han usado su poder en redes sociales para informar ciertas consecuencias.

Por ejemplo, la conductora del programa "Hoy", Andrea Legarreta decidió sincerarse con sus compañeros y con los millones de espectadores al revelar que hace un tiempo se puso implantes mamarios, pero recientemente se los retiró por cuestiones personales.

Michelle Reanud, quien se hizo la misma operación, fue la inspiración de la presentadora mexicana para atreverse a dar este paso tan importante en su vida, aunque parece ser que también se sintió preocupada de haberlo hecho: "No les había dicho, pero también me las quité", indicó en el programa.

Sobre las razones por la que lo hizo, Legarreta confesó que no se sentía mal respecto o que le hubieran perjudicado de alguna manera, sino que decidió prevenir que algo mala pudiera ocasionar a partir de tenerlos, ya que los implantes muchas veces ocasionan complicaciones de salud: "No precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro".

Para dar un buen consejo al público, la conductora mencionó que todos aquellos que desean someterse a la operación para colocarse implantes de senos es muy importante ir con un profesional: "Tiene que hacerlo bien y que te recuperes pronto, es una decisión personal".

Además, Andrea Legarreta continuó hablando sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión, indicando nuevamente que todo lo hizo pensando en prevenir alguna complicación en su salud por la reconocida enfermedad de Breast implant illness, la cual se trata de aquellos cuerpos que rechazan los implantes de ciertas maneras, provocando problemas hormonales, salud mental, de peso o dolores.

Le llaman Breast implant illness y es una enfermedad a raíz, si tu cuerpo rechaza los implantes de mil formas, porque no deja de ser un objeto, o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. No se asusten”, expresó la conductora.

Para finalizar con su historia, la presentadora se apresuró en aclarar que no pretendía "meter miedo" hacia aquellos que busquen hacerse el procedimiento estético, sino que solo quería compartir su testimonio a partir de su perspectiva y su punto de vista al respecto, dejando en claro que este tipo de decisiones siempre deben tomarse desde una opinión de un experto en dichas cirugías.

“Yo no es que les esté diciendo qué hagan o qué no hagan, la verdad es que a algunas nos va mejor que a otras, sin embargo es una decisión íntima y hay que estarse revisando constantemente, tengan o no tengan (implantes)”, dijo Legarreta.