Demi Lovato hablará de su polémica sobredosis en nuevo documental

ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato estrenará pronto un nuevo documental para hablar abiertamente sobre el duro camino, lleno de obstáculos y altibajos, que ha seguido desde su adolescencia debido a sus adicciones, las cuales estuvieron a punto de acabar con su vida en septiembre de 2018 con una sobredosis que conmocionó a la opinión pública mundial.

Será el próximo 23 de marzo cuando el audiovisual llegue a la plataforma de YouTube, de manera gratuita, bajo el título 'Demi Lovato: Dancing with the Devil', donde la antigua estrella de Disney hablara sobre todos los excesos que vivio.

Lovato hablará también sobre los elevados niveles de estrés y ansiedad que sufre en su condición de figura pública y, de forma más concreta, a raíz de los comentarios tan crueles y ofensivos que recibe ocasionalmente en las redes sociales.

"Hay tantas cosas que he querido decir, pero tenía que esperar para poder decirlas correctamente. Gracias a mi familia, a mis amigos y a mis fans por haber estado a mi lado durante los dos últimos años, en los que he aprendido muchísimo y he madurado a todos los niveles".