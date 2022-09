Demi Lovato anuncia que "Holy Fvck" será su último tour

ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato ha declarado sus planes por abandonar los tours.

La intérprete anunció, a través de una serie de Historias en Instagram -que después eliminó- este martes, que el tour "Holy Fvck" será su último.

"Estoy tan enferma que no puedo levantarme de la cama" escribió en sus fotografías, las cuales parecía haber tomado desde una habitación de hotel.

No puedo hacer esto nunca más. Este tour será el último para mí. ¡Los quiero y les agradezco, chicos!"

La intérprete de "Sorry Not Sorry" no compartió más detalles respecto a los problemas de salud que enfrenta actualmente.

¿Qué cambios habrá en el trayecto profesional de Lovato?

Lovato tiene programado su próximo viaje para el 6 de noviembre, a Irving, Texas. Y aún debe confirmar si se presentará a Santiago, Chile, el martes por la noche para su concierto.

Y parece que los tours no son lo único que la intérprete está dispuesta a dejar atrás en el siguiente capítulo de su vida.

El mes pasado, la cantautora reveló a través de una entrevista con Alternative Press que ella no planea volver a hacer más documentales sobre su vida.