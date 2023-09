Demi Lovato agradece a Taylor Swift su apoyo durante su presentación en los MTV VMA 2023

LOS ÁNGELES.- Tras múltiples piques con Taylor Swift, Demi Lovato ha demostrado nada más que afecto hacia su vieja amiga después ser testigo en redes sociales del apoyo recibido de su parte durante los MTV Video Music Awards 2023.

Fue la pasada noche del martes que la intérprete de "29" tomó el escenario de una de las ceremonias más prestigiosas de la industria musical para cantar algunas rendiciones rock de sus éxitos.

Entre el repertorio se encontraban "Heart Attack", "Cool For The Summer" y "Sorry Not Sorry"; sin embargo, nadie se esperaba que Taylor Swift bailara y cantara del derecho al réves cada frase.

Todo esto parece haber pasado por desapercibido por Demi Lovato durante su presentación, pero se percató del apoyo de la intérprete de "Bejeweled" mientras navegaba por redes sociales.

La exactriz de Disney Channel se tomó unos segundos de su tiempo para responder con tres emojis de corazones a un vídeo de Twitter, en el que se muestra a Taylor Swift disfrutando al máximo su presentación musical.

������— Demi Lovato (@ddlovato) September 13, 2023

Del mismo modo, en su cuenta de Instagram compartió otro vídeo de la cantante: "Esto es increíble". También la empezó a seguir en Instagram.

Desde hace años, Demi Lovato habría mostrado cierto rechazo hacia Taylor Swift por algunas de sus posturas respecto a temas sociales; no obstante, en 2019, se mostró dispuesta a olvidar todo eso y apoyar su álbum "Lover".