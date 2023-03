"Dejen de atribuirme cosas que no son" Adrián Marcelo estalla por ataques en su contra

El famoso conductor y youtuber Adrián Marcelo, explotó en contra de aquellos que lo están atacando y criticando por el contenido que realiza y por lo que trasmite en sus programas. Fue en Multimedios, donde Adrián estalló, ya que últimamente se ha visto envuelto en la controversia.

Hablo en contra de las críticas que inundan sus redes sociales y lanzó un mensaje a los padres de familia que dejan que sus hijos vean su contenido.

Harto de las críticas

Según su postura, Marcelo ha recibido críticas no solo de Chessman o Adela Micha, sino de muchas personas que lo tienen harto, pues él asegura que, jamás ha dañado a nadie en la calle.

Ante todo esto, pidió que le dejen de atribuir la educación de las nuevas generaciones, pues esto le corresponde a los padres de familia y no a él.

“No solo es Chessman, es Adela Micha en su programa, es José Reséndiz, es un diputado que está distraído, es quien se quiere colgar declaraciones que piensa que son para ellas, me tienen harto, me tienen harto, yo jamás le he hecho daño a nadie en la calle, por eso tengo los de seguir saliendo a ponerle un micrófono a la gente, dejen de atribuirme cosas que no son, eduque usted a sus hijos, antes de que los eduque un puñetas como yo. Déjese de cosas, no evada lo que le toca”, indicó.

De su programa come mucha gente

Tras todas las críticas que ha recibido su programa, mencionó que de este comen, más de mil personas, por lo que si a las personas no les parece el contenido pueden cambiar de canal.

“Si nosotros hacemos mugrero aquí, es porque de este mugrero comen más de 3 mil familias directa e indirectamente. Si usted tiene opinión y quiere seguir criticando gente de Multimedios, tiene un control de este programa y deje de molestarme, por favor”, aseveró.

Ayuda a quien puede

Por último, el conductor terminó diciendo que él siempre ayuda a quien pueda en la calle y que no le van a crear fama de que humilla a las personas porque no es así.

“Yo no me porto así con ustedes. En la calle soy el que aguanta, el que ayuda, pero no me porto así con usted y no me van a crear esa fama de que estoy humillando personas, ¿quién se siente humillado aquí por el amor de Dios?"

"Y no hablo de ustedes, que pasen los enanos y digan si se sienten humillados, que pase Jaimito, que pase Pacote si no me lo dicen ellos, menos me lo va a decir usted”, concluyó.

