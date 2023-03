Adrián podría demandar luego de ser golpeado por el luchador Chessman

Tijuana, Baja California.- El presentador Adrián Marcelo fue golpeado por el luchador Chessman y se viralizó en redes.

El conductor de Multimedios estaba en entrevista con el conocido de la AAA y este lo agredió en pleno evento.

¿Por qué lo golpeó?

Hasta el momento se desconoce los motivos por los cuales el luchador tomará esta decisión de arremeter con el influencer.

En respuesta por esta acción, Adrián Marcelo decidió lanzarle una cerveza y aunque Chessman intentó defenderse, los asistentes impidieron se acercará al comediante.

Adrián podría demandar

El influencer aseguró en sus historias de Instagram que procedería legalmente si la AAAA no envía algún comunicado explicando los hechos acontecidos el día de ayer:

“Al chile me doblaría para enseñar como me quedo el v*rg*zo, pero me duele un p*taz* el cuello, solo quiero hacer esta historia y voy a rogar a la AAA y en especial a Dorian (Director de la AAA), si van a aclarar, si va a haber un comunicado porque si yo no veo eso, presentaré una demanda”, dijo.