Defensa de Enrique Guzmán asegura que victoria de Gustavo Adolfo Infante es ‘falsa’

Ciudad de México.- A escasos días de darse a conocer que Enrique Guzmán perdió su querella contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, la defensa del cantante ha emitido un comunicado para desestimar este hecho, asegurando que esa información es falsa.

A través de un comunicado emitido en las redes sociales del intérprete de “Payasito”, el abogado penalista Marco López, informó que el proceso sigue en curso y explicó que la única negativa que recibió su cliente fueron las medidas de protección solicitadas ante la Fiscalía.

“La información y documentos que han sido difundidos por Gustavo “N” en su programa de televisión “De Primera Mano”, forman parte de los registros de una investigación criminal en curso, y por lo tanto, publicitar información y registros de una carpeta de investigación es un hecho sancionado por la ley, en consecuencia y próxima data, serán formuladas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto, para que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, dice parte del escrito.

Posteriormente, en el mensaje se hace referencia a la presunta victoria que logró Gustavo Adolfo por la denuncia que el cantante interpuso en su contra.

“También es importante aclarar que los comentarios realizados por Gustavo “N” en diversos medios de comunicación, y en sus redes sociales, en el sentido de que Don Enrique Guzmán perdió, que la querella no procedió, que la Fiscalía desestimó todas las imputaciones, etc., es información totalmente FALSA, y violatoria de los hechos de las audiencias previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por tal razón, para que no se vean afectados los derechos del debido proceso, es importante aclarar que, la representación social únicamente resolvió sobre las procedencias de diversas medidas de protección solicitadas por la víctima del delito, en consecuencia, en el plazo establecido por el código Nacional de Procedimientos Penales, se impugnar ante un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, la determinación ministerial, toda vez que a juicio de esta Asesoría Jurídica, la determinación ministerial en cita, carece de fundamentación y motivación, y es violatoria de los derechos fundamentales de don Enrique Guzmán”, explica el comunicado.

Finalmente, en el escrito se puntualiza que la querella formulada contra Gustavo Adolfo por el delito del Discriminación sigue en curso.