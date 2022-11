"De niña realizaba autopsias a animales" Jenna Ortega asegura ser igual de siniestra que Merlina

HERMOSILLO, Sonora.- La actriz de 20 años Jenna Ortega es la encargada de dar a la nueva 'Merlina' la protagonista de la nueva serie de Tim Burton.

Ahora dio reveladoras declaraciones que tienen sorprendidos a sus seguidores y público en general

La joven actriz aseguró que siente gran conexión con su papel de 'Merlina' pues asegura de niña le gustaba practicar autopsias a animales pequeños.

"Siento que somos la misma persona en diferentes fuentes. Ella es tan rara y soy un bicho raro en el sentido de que solía ejecutar autopsias en pequeños animales", admitió Ortega.

En otra de sus entrevistas abordó el tema de las escenas de sangre en las cuales le ha tocado participar, asegurando que le encantan esas cosas perturbadoras:

"Me encantan esas cosas porque no son reales. Toco madera, todavía no me han apuñalado, así que para mí sigue siendo divertido, me encanta cuando sale sangre, las escenas de persecución", declaró la intérprete de 'Merlina'.

Para terminar su entrevista comentó que le gustaría que las personas vieran más allá de las películas de terror y que entendieran realmente la experiencia divertida y emocionante que provocan.