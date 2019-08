De asesino a médico: Freddie Highmore

CIUDAD DE MÉXICO

Antes de comenzar la entrevista Freddie Highmore se disculpa. "Perdón por no hablar en español hoy", dice.

El actor inglés no solamente conoce esta lengua, también ha aprendido otras como el árabe. Acostumbrado a interpretar papeles que lo reten profesionalmente, como el trastornado Norman Bates en "Bates motel" o más recientemente como el doctor autista Shaun Murphy en "The good doctor", Highmore también quisiera probar suerte en un futuro con un personaje que hable español.

"Si tienes un papel por favor envíamelo", bromea.

"Me encantaría usar más mi español y hacer algo en ese idioma. Hice una película en Madrid llamada 'Way down' mientras estábamos entre la grabación de la segunda y tercera temporada (de 'The good doctor'). Pero absolutamente me gustaría viajar más a Latinoamérica. Creo que mi acento es de España así que tengo que trabajar en hacerlo más situado en otro país de Latinoamérica", explica.

Mientras esa oportunidad surge, Highmore llegará a las pantallas de México con la primera temporada de "The good doctor", serie que estrena por Sony Channel el lunes a las 20:00 horas y que en 2018 ganó el premio por ser la Más vista en el mundo, con 47.7 millones de televidentes, de acuerdo con TV Audience Awards.

Freddie considera que con este papel tuvo uno de sus mayores retos al retratar una enfermedad como es el autismo y el síndrome de Savant. Su personaje es un prominente médico que llega al departamento de cirugía del San José St. Bonaventure Hospital.

El protagonista habla sobre lo que implica dar vida a este personaje y cómo la producción realizó una investigación con respecto a la enfermedad. Uno de los objetivos, expresa, es romper estereotipos.

"Estoy orgulloso y me siento afortunado de tener la oportunidad de interpretar a Shaun", dice.

"Creo que él representa también una versión diferente de la masculinidad, no es el estereotipo del hombre que corre en el hospital, no está estereotipando lo que es ser hombre en la sociedad, creo que eso es lo más importante", dice.

"The good doctor" es un remake de la versión coreana. Para el protagonista, la serie médica ofrece una visión diferente y más esperanzadora del mundo. "Ciertamente creo que el programa puede ser un punto de arranque a las discusiones acerca del autismo", señala.

"Es un punto de partida para que la gente vaya más profundo en lo que es esa condición y entiendan a las personas que tienen autismo y eso es maravilloso. También creo que el show le habla a todo aquel que se ha sentido diferente o marginado por la sociedad, o que siente que no han tenido la oportunidad de probarse a sí mismos".

Otra perspectiva. En la televisión han existido diversos dramas médicos que han atrapado al público. Títulos como "ER", "Doctor House" o "Grey's anatomy" son de los más reconocidos. A raíz de su personaje en "The good doctor", Highmore dice que se hizo de un nuevo sentido de la gratitud hacia la medicina y aquellos que dedican su vida a ella.

Además ve en este tipo de series una opción para salir de las cosas negativas que se ven en TV.

"Es refrescante. Especialmente en la actualidad, cuando prendemos la televisión y es muy fácil encontrar demasiada negatividad ya sea por las noticias, declaraciones políticas, con lo que sea que nos enfrentamos a diario y sus antihéroes. Creo que es importante tener a alguien como Shaun que ofrezca una visión más útil del mundo".

El dato

Doctores famosos de tv

Doogie Howser

Niño genio. Basado en una historia real, el programa presentaba a un médico de 14 años interpretado por Neil Patrick Harris.

Dr. House

El cínico. Intolerante y huraño con la ignorancia. Hugh Laurie se hizo famoso con su interpretación del médico que todo lo diagnosticaba.

Doug Ross

El guapo. Retratado como un Don Juan conquistador. George Clooney interpreta a un pediatra durante las cinco primeras temporadas.

Derek Shepherd

El optimista. El doctor de Patrick Dempsey es un romántico atormentado que en el hospital siempre recita la frase: "Hoy es un hermoso día para salvar vidas".