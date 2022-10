Dawyne Johnson 'La Roca' podría llegar a la presidencia de Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Dwayne Johnson es un actor querido en muchos países, no solo por sus películas, sino también por su gran personalidad. Recientemente, los ciudadanos estadounidenses demostraron que les gustaría verlo como candidato a la presidencia.

De acuerdo con El Heraldo, una encuesta reveló qué celebridades de Hollywood podrían ser opciones para involucrarse en la política. Además de Johnson, el ganador de un premio Óscar, Matthew McConaughey, también encabezó las votaciones.

La Roca recibió un 58% de votos a favor, y en una reciente entrevista con CNN Tonight, se mostró impresionado por las peticiones de que llegue a la Casa Blanca.

“Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés de ambas partes. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá", dijo el actor.

Aunque su prioridad es su familia, faltan aún dos años para las siguientes elecciones de Estados Unidos, y Johnson dejó la puerta abierta a la posibilidad de la candidatura.

“Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números se acercan al 46%, el 50% del país votaría por mí si me postulara, y me sentí realmente conmovido por ello", agregó entusiasmado.