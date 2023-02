David Zepeda es "señalado" en redes al verse muy "mayor" con su protagónico a lado de Dulce María

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva telenovela ‘Pienso en ti’ está por estrenarse y los protagonistas son Dulce María que interpretará el personaje de Emilia, una joven que busca luchar por ser conocida por la música.

Pero también aparecerá el actor sonorense David Zepeda quien interpretará a un artista reconocido que será el ídolo de Emilia, pero entre ambos surgirá el amor y lucharán por estar juntos.

Ante el anuncio de la nueva telenovela, los usuarios hicieron llegar sus comentarios en redes sociales donde señalaron que David Zepeda ya no se veía de la edad del personaje.

Según el portal de TVNotas el actor tuvo un encuentro con los medio de comunicación en el aeropuerto donde aprovecharon para entrevistarlo para que respondiera ante estas críticas.

No he escuchado nada de eso, yo me dedicó a trabajar, ha hacer proyectos gracias a Dios, con los productores que confían en mi, historias que conmueven, personajes completos, interesantes, ese es mi trabajo y objetivo" comentó el actor.