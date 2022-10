David Zepeda aclara si regresó con su exnovia solo para ser papá

Ciudad de México.- El actor David Zepeda aclaró los rumores sobre su vida personal, después de que una publicación aseveró que el artista retomara su noviazgo cuando Luna Radwan con el fin de convertirse en padre.

En su reciente encuentro con los medios en la presentación de la novela ''Pienso en ti'', el artista afrontó los rumores de la prensa y negó las especulaciones.

Muy bien, soltero, no crean nada de lo que leen, estoy soltero, amo a Lina por siempre, nos amamos, pero estamos 100 por ciento solteros y muy contentos en todos los sentidos”

Expresó Zepeda.

Excelente relación

De la misma manera, David aseguró que mantiene una excelente relación con su exnovia, e incluso contó que pudieron enterarse de la falsa noticia juntos.

“Lo leímos juntos, de hecho Lina y yo nos reímos mucho porque se inventaban unas historias muy buenas, dignas de una película de terror”, declaró al respecto.

No obstante, David manifestó que en un futuro no descarta convertirse en padre, aunque recalcó que para lograrlo, primero necesita tener una pareja.

“Sí, siempre lo he tenido, siempre lo he manifestado que mis sobrinos son para mí son sumamente importantes y llenan esa parte. Si llegan hijos vamos a dejar que la vida nos sorprenda en un futuro, pero bueno, no tengo pareja, pues tampoco van a llegar solos los bebitos”, afirmó.