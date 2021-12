David Zepeda desea cumplir su sueño de actuar en Hollywood en el 2022

Ciudad de México.- Aunque David Zepeda es uno de los galanes de telenovela de mayor éxito por la novela ''Mi fortuna es amarte'', el actor conserva su sueño de triunfar en Hollywood.

Zepeda recordó en la entrevista que tuvo con el programa Hoy que hace tiempo ambicionó ser actor en Hollywood.

Lo intentamos hace algunos años, estuve en Los Ángeles luchando, estuve muy cerca de lograrlo, se me acabaron los recursos y me salió oferta de trabajo, gracias a Dios, acá (en México), pero fue algo que en su momento movió cosas, porque no estaba pasando nada en México, y de repente me voy para allá, me sale una oportunidad, y empiezo a trabajar en ello”

Regresó a México

A pesar de que Zepeda no pensaba volver a México por mucho tiempo, la vida lo llevó por otro camino. “Ya se me había acabado el billete, y decidimos regresar y cambió mi energía y cambió mi mentalidad seguramente, y empezaron proyecto tras proyecto, gracias a Dios”.

Sin embargo, el actor confesó que pese a las dificultades que conlleva dejar todo para tener éxito en Estados Unidos, sigue intentando cumplir esa meta que se forjó hace algunos años.

“Yo amo mi México, hay que dejar todo, tu idioma, tu país, tu gente, tu zona de confort, de alguna u otra manera, pero también es un gran aprendizaje, estás compitiendo constantemente en los castings con actores de todo el mundo y es una super, super experiencia, la verdad es que la pasé muy bien, no me puedo quejar, pero de momento he realizado algunos castings, que ahora es a través de videos y los mandamos, seguramente seguiremos insistiendo por ahí, uno nunca sabe”, remató.