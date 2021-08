David Bisbal se conmueve con la despedida de Messi

ESPAÑA.- El cantante David Bisbal reaccionó a la inesperada salida de Lionel Messi del Barcelona, para unirse al Paris Saint-Germain.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Bulería” publicó un emotivo mensaje para el futbolista argentino, con una foto en la que ambos aparecen juntos y sonriendo ante la cámara.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Messi… y lo que le queda a este hombre, no se lo imagina! Me emocionó verlo llorar. Un beso también a su familia", comentaba el cantante junto a la publicación.

MESSI DICE ADIÓS AL BARCELONA

Sin poder contener las lágrimas desde el inicio, el futbolista Lionel Messi ofreció este domingo una rueda de prensa en la que confirmó su salida del Barcelona, el club al que llegó cuando tenía 13 años.

"La verdad es que no sé qué decir. En los últimos días he pensado mucho en lo que puedo decir y la verdad es que no se me ocurre nada", dijo Messi, al inicio de la conferencia.

"Después de 21 años me voy con mis tres hijos catalanes argentinos. Hemos vivido en esta ciudad, esta es nuestra casa. Estoy realmente agradecido por todo, todos mis compañeros, todos los que han estado a mi lado".