Dave Bautista revela por qué abandonó el UCM

LOS ÁNGELES, California. – Dave Bautista, actor y ex peleador de artes marciales mixtas, habló una vez más de su salida de la UCM y de dejar a su personaje “Drax” de Guardianes de la Galaxia atrás, pues anteriormente, había confesado que estaba inconforme con la forma en que manejaron a “El Destructor”.



En declaraciones con Ellen, el actor reveló las razones que lo llevaron a abandonar el UCM, y confesó que una de ellas, fue el hecho de tener que estar sin camiseta durante toda la película.

Voy a cumplir 54 años cuando se estrene Guardianes 3 y eso de estar sin camiseta es cada vez más difícil para mí. El viaje ha completado el círculo y estoy listo para echarme a un lado y finalizarlo”, comentó Bautista.

Dave Bautista se sorprendió por la reacción de los fans



En la misma entrevista, Bautista también habló sobre como le sorprendió la razón del fandom al anuncio de su salida.



“Pensé que todo el mundo asumiría cómo funciona esto. Trabajamos en trilogías y James Gunn ya ha anunciado que es su última película, y cuando James ha terminado, yo he terminado”, explicó Dave, quien tiene una estrecha relación con el director de cine.



Luego del despido de Gunn de Disney por unos “mensajes políticamente incorrectos”, Bautista fue uno de los primeros en mostrar su apoyo hacia el director y aseguró que dejaría la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia si no usaban el guion de Gunn.



“si Marvel no usa el guion, entonces les voy a pedir que me liberen de mi contrato, me eliminen o fichen a otro actor para reemplazarme. Estaría menospreciando a James si no lo hiciese”, expresó Dave.



Dave Bautista interpretará a “Drax” en dos películas más



Dave Bautista seguirá con su papel de “El Destructor” en la próxima película “Thor: Love and Thunder” (2022), además participará en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, pues ambas de enlazan directamente con “Vengadores: Endgame” (2019).



Dave Bautista ha formado parte de distintos proyectos fuera del UCM, de los que dice sentirse muy orgulloso y feliz. Entre éstos se destacan: "Blade Runner 2049", "Ejército de los muertos" y la próxima cinta “Dune” al lado de Timothée Chalamet y Zendaya.