Dave Bautista critica a Marvel y asegura que hicieron un mal trabajo con “Drax”

LOS ÁNGELES, California. – Dave Bautista, reconocido por su papel de “Drax” en Guardianes de la Galaxia, habló sobre su papel en la película y expresó cuando lamentaba lo que Marvel hizo con su personaje.



En una entrevista reciente con Collider, el actor aseguró que el guionista y director de la película, James Gunn, le dijo: “Para mí, no hay Drax sin ti”, pero el actor expresó que no estuvo de acuerdo en la forma que manejaron a su personaje.

“Realmente deseé que hubieran invertido más en Drax, personalmente, porque creo que él tiene más historia que contar. Creo que este personaje tiene una historia de fondo realmente interesante en la que dejaron caer la pelota”, confesó el actor.

Dave Bautista asegura que Marvel no hizo un buen trabajo



En la entrevista, el actor expresó que, como intérprete, hubiera deseado que Marvel Studios se enfocaran más en su personaje, pues le dieron un lado más cómico que “el de un personaje profundo”.



Si te fijas, Drax, aunque parece un tipo rudo, lo miras y se ve aterrador, pero a Drax le patearon el trasero más que a cualquier otro personaje de Marvel. Todo el asunto de “El Destructor” lo tiraron por la ventana, la gente simplemente se enamoró del lado cómico de él”, aseguró Bautista.

El exluchador agregó, además, que la productora “explotó” ese lado cómico, lo que los llevó a “perder una gran oportunidad con ese personaje”, y expresó que no cree que vuelva a aparecer.



Por último, Dave comentó que sus expectativas para la próxima película de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es que le den una conclusión satisfactoria a su personaje.



“Realmente estoy deseando terminar todo este viaje”, concluyó Dave Bautista sobre su personaje.

Dave Bautista asegura que su orgullo es su papel en “Dune”



En la misma entrevista, Dave expresó que su reciente participación en la película “Dune”, donde comparte créditos con Timothée Chalamet y Zendaya, es uno de sus papeles favoritos, a pesar de ser gran amigo de Gunn, comentó que ese papel es su orgullo, no el de Guardianes de la Galaxia.



“Me enorgullece mucho que un director como Denis me llame y me ofrezca un papel en una película que sé que será enorme. Porque la gente ha estado esperando esto durante años (…). No puedo creer este tipo de emoción, ese sentimiento de orgullo. Estos son los pocos momentos en la vida en los que obtengo eso, en los que siento que mi vida vale algo”, finalizó el actor.