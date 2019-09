Darren Criss regresa a trabajar con Ryan Murphy y Netflix

LOS ÁNGELES, California.- Darren Criss anunció este viernes que protagonizará y será productor ejecutivo de Hollywood, una nueva serie limitada del creador Ryan Murphy que se lanzará en Netflix en mayo de 2020.

"Me honra decir que me dirijo a la Casa de Murphy, donde yo" Protagonizaré pero también seré productor ejecutivo de HOLLYWOOD con Time's King of Television ”, escribió Criss en una publicación de Instagram.

El actor agregó que la serie es una pieza de época "joven y optimista", y Murphy se le acercó por primera vez con la idea durante una cena a fines del año pasado.

“Llegamos a la idea de una serie que cubre varias narrativas del Hollywood de los años cuarenta. Los dos nos fuimos esa noche sintiéndonos muy entusiasmados con su potencial. Dos días después, Netflix lo compró. No solo es un testimonio de la magia de Ryan Murphy, es un recordatorio del tipo de cosas que solo pueden suceder en Hollywood ... literalmente", dijo la ex estrella de Glee.

Además de Glee, Criss y Murphy colaboraron previamente en American Horror Story y The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, este último le valió a Criss un Emmy y un Globo de Oro por su interpretación del asesino en serie Andrew Cunanan.