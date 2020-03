“Daría todo lo que me queda de vida por verla”, Adal Ramones y su mensaje tras paro

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el paro de mujeres realizado el 09 de marzo, el programa “Enamorándonos” llevó a cabo la transmisión con el conductor Adal Ramones, ya que Carmen Muñoz, las críticas y las amorosas se sumaron a “Un Día Sin Nosotras”.

Adal Ramones y Adrián Cue realizaron diferentes dinámicas con los amorosos para enseñarles el valor que tienen las mujeres, así como que imaginaran como sería su vida si una de ellas no estuviera.

Sin embargo, ellos nos fueron los únicos, Adrián Cue recibió una llamada telefónica “que se cortó", fue entonces que Ramones le pidió que imaginara que ya no podría escuchar jamás a Ari, su hija de 11 años.

Ahí en esa llamada tendría que estar Ari tu hija, pero Ari no está, Adrián, al igual que muchas mujeres, Ari a la que tanto amas no está... A partir de hoy no la volverías a ver nunca más, nunca más, jamás volvería a estar Ari abriéndote la puerta o corriendo a abrazarte, nunca más te estaría escribiendo una carta o un dibujo, nunca más irías a un festival de clase de la escuela para verla”,