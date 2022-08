Danna Paola responde a petición de su suegro sobre colaborar musicalmente

Ciudad de México.- Danna Paola se encuentra muy contenta debido a la venta total de boletos del concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La cantante se encuentra en un momento muy especial en su vida, tanto personal como profesional y por ello lo agradece.

“Increíble, muy contenta la verdad amigos, anonadada todavía del sold out, ¿qué te puedo decir?, agradecida con México, con mi país, por supuesto, estaba muy emocionada, no me lo esperaba, en 40 minutos (se vendieron los boletos), en realidad fueron 20, pero lo tuvimos que anunciar ya después y todo un rollo porque fue en preventa, pero estamos trabajando para la segunda fecha, lo prometo, estamos en eso y agradecida con mis fans”, explicó la artista.

Danna Paola dice que es un escalón más

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la capital azteca, Danna confesó que este tan solo es un escalón para lograr otro de sus más grandes sueños. “Es mi primer Auditorio, ya me había presentado, y como solista para mí es una oportunidad enorme porque, aunque lleve tantos años de carrera, yo creo que siempre uno sigue agradeciendo y atrayendo cosas buenas y trabajo para llegar a lograr un Foro Sol algún día”.

Con relación a su vida amorosa, la intérprete de “Sodio” no dejó dudas de lo feliz que se encuentra con su novio Alex Hoyer, debido a que ambos se apoyan y entienden con respecto a su profesión.

“Muy feliz, muy emocionada la verdad, estamos muy emocionados, muy ilusionados también, haciendo cosas muy bellas juntos también. Vamos a un festival donde también le toca a Alex cantar, es un festival que se llama Juntos en Concierto, es la primera vez que viajo a Perú, entonces me emociona mucho, es el segundo país más fuerte en donde nunca había estado y estoy muy emocionada e ilusionada de conocer a toda la gente por allá”, contó.

Danna Paola está feliz con Alex Hoyer

Conjuntamente, la actriz se deshizo en halagos para su pareja y agradeció el poder contar con alguien como él. “Feliz de la vida, estamos haciendo cosas maravillosas, él está con su proyecto, estoy muy orgullosa, lo admiro muchísimo, está trabajando cosas maravillosas, y pues el apoyo entre dos seres humanos yo creo que es infinito”.

Finalmente, Danna externó todo el cariño y admiración por el señor Néstor Daniel Hoyer, quien es reconocido en el medio artístico por ser músico y vocalista del grupo ‘Los Terrícolas’, y recientemente le hizo una propuesta para colaborar en un tema.

Fotos: Cortesía Instagram

“Yo a mi suegro lo amo con todo mi ser, y lo respeto y lo admiro mucho, mi papá y él básicamente crecieron también juntos dentro de los escenarios, y es una locura, y el destino sabe ¿no?, en algún momento haremos un show familiar yo creo”, dijo con una gran sonrisa antes de retirarse del lugar.