Danna Paola recibe año nuevo a lado de Alex Hoyer

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda el 2022 implicó un grán éxito para Danna Paola en su carrera musical, porque tuvo la oportunidad de volver a los escenarios con su más reciente proyecto XT4SIS.

Además por si fuera poco todo el tiempo estuvo a lado de su pareja Alex Hoyer, quien también se ha encargado de apoyarla incondicionalmente, ambos han trabajado en conjunto para sus proyectos musicales.

En esta ocasión por medio de su cuenta de Instagram Danna Paola compartió cómo celebró el fin de año por supuesto acompañada de sus amigos y su actual pareja Alex Hoyer.

En una de las fotografías se puede ver a la intérprete de “Oye Pablo” utilizando un hermoso vestido blanco de seda, mientras se encuentra cargando una copa de vino al parecer en la playa.

Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Y así… un año más , HELLO 2023 this is the one” se puede leer en la publicación.