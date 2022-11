Danna Paola asegura que se encuentra en la mejor etapa de su vida

Ciudad de México.- Danna Paola se sinceró con sus seguidores a través de redes sociales y confesó que se encuentra en la mejor etapa de su vida.

La actriz y cantante dijo que además de contar con una pareja que la apoya en todos los sentidos, también descubrió otra faceta en el terreno laboral.

Además de arrancar con su gira de conciertos y de gozar de su romance con Alex Hoyer, este viernes salió a la luz el video musical titulado “Cruda”, en el que Danna Paola debuta como directora.

“X donde empiezo? Confío plenamente cuando Dios y el universo te está llevando por el camino que tanto pediste, de pronto te das cuenta que estás donde más querías, caes en un sitio donde x fin todo tu entorno es amor y encuentras a esa persona con quien conectas en todos los sentidos, sigue tus locuras, te impulsa a ser una mejor versión de ti tiene una luz única y además coincide que ambos son unos locos intensos, amantes apasionados al crear arte, se crea un combo que hace BOOM! Así salen cosas que solo suceden cuando el amor, la energía y la magia están conectados. ✨”, inició su mensaje.

Habla de su relación con Alex Hoyer

Posteriormente, Danna se refirió a Alex: “Mi vida gracias por confiar en mi para este proyecto tan especial, es una responsabilidad heavy y debutar como directora para este videoclip es un sueño hecho realidad, estar detrás de cámara viendo cómo se materializa lo que creamos de nuestra cabeza y corazón es una sensación tan distinta que no puedo explicar en palabras simplemente “nosotros siendo” disfruté tanto tanto conectar con una parte mía que no conocía y me fascina haberla descubierto en este proyecto, estoy tan feliz de verte brillar y acompañarte a construir este viaje que me hace admirarte cada día más, sentirme orgullosa de ti, de nosotros y enamorarme aun más de ti cada segundo. Te amo infinito ♥️”.

Asimismo, la también actriz agradeció a todo el equipo de trabajo que la apoyó en el videoclip de su novio. “Me enorgullece tanto el gran trabajo que hicimos todes, grandes amigos que admiro y respeto mucho, el gran equipo que se armó y me acompañó en este debut y en este proyecto tan importante para Alex, fue WOW! GRACIAS x apoyar la visión, gracias por confiar en nuestro arte, y crear esta maravilla con nosotros”.

Finalmente, junto a las imágenes del detrás de cámaras del video musical, la artista invitó a sus fans a ver la conclusión de su más reciente trabajo. “Ya está disponible!!! denle mucho amor, PA RIBA PA BAJO, PAL CENTRO Y PA DENTRO!!! que disfruten mucho este track y el videoclip, que los ayude a sanar la “CRUDA” en el corazón!!!! ♥️”.

A pesar de los problemas que ha sufrido para cumplir con todas las presentaciones de sus conciertos, Danna parece estar enfocada en lo bueno que le ha pasado junto a su novio, quien recientemente confesó sus intenciones de llegar al altar con ella.