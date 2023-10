Danna Paola reacciona a supuesta multa por cantar mal el Himno Nacional

Ciudad de México.- Danna Paola está en la mira pública, después de que trascendiera que podría ser multada por más de 1 millón de pesos por su interpretación del Himno Nacional en la pelea del Canelo contra Jermell Charlo.

Aunque la cantante recibió elogios por su interpretación, también fue criticada por la forma en que entonó el himno, ya que según Iván Cano Capetillo, el Himno Mexicano debe cantarse en la tonalidad Do Mayor, y Danna lo hizo en Sol Sotenido, por lo que podría ser multada.

Con dicho escenario, Paola se encontró con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y mencionó que estaba encantada por la oportunidad que tuvo de entonar el himno Nacional.

Con mucho orgullo, muchos nervios, fue algo bien importante para mí, lo había rechazado muchos años por miedo y bueno, lo que decía en mi post de Instagram, al final la moraleja de esto creo que la vida se trata de enfrentar tus miedos y demostrarte a sí mismo que con preparación, con amor, sobre todo con amor, yo creo que el himno al final le tenemos como este pánico los artistas de tener un país encima pendiente de a ver en qué te equivocas y al final creo que mi corazón me ganó y en este momento fue el amor quien llevó la batuta”

Expuso al respecto.

Enfrenta rumores

Acto seguido, Danna hizo frente a los rumores sobre la sanción monetaria que podría recibir y manifestó que por ahora no tiene ningún problema de esta índole.

“Ya lo leí, pero no me han multado, pero igualmente no me arrepiento de nada, al final creo que siempre es buscar errores ¿no?, yo la verdad creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo, con amor. Mi interpretación vino desde interpretar cada cosa que dice la letra del himno que es precioso, obviamente la composición, los semitonos, todo lo hice bien, y eso es algo que me enorgullece mucho, ya si le quieren buscar ahí errores, lo que sea, pues que me multen”, declaró.

Finalmente, Danna Paola reveló que por ahora abandonó la tierra que la vio nacer y está en busca de nuevas oportunidades en el país de las barras y las estrellas.



“Sí, por ahora sí, estamos con muchas cosas sucediendo alrededor de mi carrera, con muchas oportunidades, obviamente estoy aquí en México, tengo mi casa en México, mi familia, pero bueno, llega el momento de migrar y de seguir por muchos lados, hay una oportunidad súper grande para mí en los Estados Unidos”, aseveró.