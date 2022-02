Danna Paola explota contra revista por preguntas sobre sus apariencia física; denuncia 'body shaming'

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola es una artista que ha destacado en varios ámbitos, ya sea como cantante o como actriz, pero parece ser que desde su participación en la serie de Netflix "Élite" su fama solo fue en ascenso, pues nuevas generaciones pudieron conocer su talento y disfrutar de su música.

Desde su papel protagónico en la famosa producción del streaming, la intérprete de "Oye Pablo" acumuló otros logros, tal como su nominación al Grammy Latino por Álbum Vocal Pop Contemporáneo, además de ser la primera mexicana en ser embajadora de la marca Fendi.

Pese a estos éxitos en su trayectoría artística, uno de los temas que más ha llamado la atención sobre la figura pública es su físico, situación que terminó con la paciencia de Danna Paola, luego de denunciar a través de redes sociales que la revista People en Español se enfocó más en hacer preguntas sobre su cuerpo en lugar de preguntarle sobre sus proyectos musicales.

A través de sus historias en Instagram, la cantante de 26 años presumió que el presente lunes fue la cara seleccionada para protagonizar la portada de la revista People Chica del mes de marzo, pero la alegría duró muy poco luego de ver el contenido: “Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo... but,”.

Y es que Danna Paola reveló que durante la entrevista, tuvo que luchar internamente para que la cuestionaran sobre "temas más interesantes" sobre su vida, pero que siempre llega un punto en el que hablan sobre su apariencia física.

Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, dijo la cantante.

Según explicó la intérprete de "Mala fama" comentó que, pese a sus esfuerzos, la persona que la entrevistó para el medio le preguntó por los cambios que su cuerpo ha sufrido en los últimos meses, haciendo mayor énfasis en su apariencia que en su carrera musical.

“Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también”, mencionó.

Ante esta situación, Danna Paola denunció que los medios de comunicación le han hecho 'body shaming' en varias ocasiones, para después revelar que es un tema que le cuesta mucho trabajo hablar porque "nunca ha sido algo fácil para ella".

Al final, la actriz mexicana compartió en su cuenta de Twitter una parte de la revista en la que aparece una imagen de ella. Sin embargo, no lo hizo para presumir este logro, sino para demostrar su molestía con el medio y explicar que ella no esta 'estrenando figura' y que no realizó la sesión de fotos con intención de presumir esto.