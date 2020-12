Danna Paola envía mensaje a su galán con una imagen en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana Danna Paola no deja de enamorar y sorprender a sus seguidores en Istagram con misteriosos mensajes y encantadoras imágenes en las cuales posa a la cámara enseñando pierna y hasta su ropa interior, como lo hizo hace algunas semanas.

En esta ocasión no mostró tanta piel, pero sí publicó 3 fotos acompañadas de un fuerte mensaje que crea la incógnita por saber a quien va dirigido, ¿será a un galán? o es sólo un texto que la cantante de 25 años decidió compartir con sus fans en la red social en la que cuenta con más de 28 millones de seguidores.

Las 3 imágenes están tomadas en lo que parece ser la sala de su casa, con tonos naranjas y en las que la intérprete de temas como "Sodio" y "Mala Fama" se deja ver con sudadera gris y el cabello suelto. En la última instantánea, se le ve acompañada de su perrita "Lu" y luciendo sus piernas.

Danna Paola envió un fuerte mensaje.

El fuerte mensaje de Danna Paola

Danna Paola acompañó su publicación con un texto que pareciera estar dirigido a alguien especial "And you've seen all my darkest fears Like you've known me for a thousand years... it’s always been you" (Y has visto todos mis miedos más oscuros Como si me conocieras desde hace mil años ... siempre has sido tú".

Recientemente se dijo que la cantante tenía nuevo galán y mantenía una relación con el actor, y también cantante,Alex Hoyer, pero hasta el momento ninguno de los dos ha afirmado la noticia; esto luego de que se les viera paseando juntos en un centro comercial.

La realidad es que Danna siempre ha sido reservada con respecto a su vida privada, y aunque en sus redes sociales deja ver la relación que tiene con sus amigos, no ha confirmado que tiene en estos momentos una relación estable con alguien. de cualquier forma, sabemos que en algún momento todo se sabe, y ya comprobaremos si estos mensajes tenían destinatario.



Información de EL HERALDO DE MÉXICO