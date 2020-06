Danna Paola en la mira; "Patito" y sus escándalos

Danna Paola es una de las artistas mexicanas más queridas que ha logrado proyección internacional.

Todo en parte gracias a que desde pequeña ha trabajado en la televisión, por lo que conoce muy bien el mundo del espectáculo.

Su fama le ha hecho estar en la mira de los medios y aunque su carrera ha sido bastante tranquila, no se ha escapado de protagonizar más de un escándalo.

1. Su romance con Eleazar Gómez

La historia de amor que tuvo con el cantante fue tema de conversación recientemente luego de que él escribiera una canción en el que parece recordarla. Sin embargo va más allá de una anécdota, pues se dice que el también actor comenzó un romance con Danna cuando ella era menor de edad, esto durante su participación en la telenovela Atrévete a soñar.

Hace poco la cantante estrenó la canción Sodio, en la que se habla de una pareja que resultó homosexual y de inmediato se comenzó a decir que era una indirecta para Eleazar.

Pero él no se quedó atrás y lanzó la canción No me puede olvidar (sí, se atrevió a cantar), en la que dice: “Y cómo olvidarte si yo fui el primero en amarte, pero yo sé que siempre fui yo el hombre que soñaste contigo, como se nota que aún te gusto”.

2. Diego Di Marco la llama “gorda”

Gran controversia causo el especialista en nutrición luego de que en una emisión del matutino Hoy asegurara que la cantante estaba un poco pasada de peso en una de las secciones en donde califica a los artistas como: “Fit” y “Fat”. Se dijo que el equipo de Danna había pedido que se le despidiera por su comentario.

3. De académica con Gibrán

Cuando participó en el reality show La Academia se metió en una fuerte discusión con un académico luego de que ella viera un video en donde él la ofende a sus espaldas. Danna le explicó que ella da una crítica conforme lo que ve y nunca para ofender, sin embargo parece que él joven se lo tomó personal.

4. Su noviazgo secreto en “Élite”

Cuando entró a la famosa serie de Netflix mucho se especuló sobre si podría estar saliendo con algún miembro de la producción. La bomba explotó con el actor Jorge López, con quien se le vio muy romántica hace unos meses.

5. Con los ejecutivos de Tv Azteca

Este escándalo fue producto de La Academia, pues luego de que ella levantara el rating con su dura crítica hacia Gibrán, se dijo que los productores no estaban de acuerdo con el amarillismo con el que la producción se guiaba. Se dijo que Danna no se presentaría a trabajar hasta no hablar con el presidente de Grupo Salinas y ni siquiera se reunió con el gerente de contenidos, Alberto Ciurana.

6. La pelea con Cepillín

“Pobre niña creída”, con estas palabras Cepillín definió a Danna Paola y todos se preguntaban los motivos. Hace tiempo, Danna Paola contó que desde los ocho años le tiene fobia a los payasos y que es un problema con el que no ha sido fácil lidiar, pues ni siquiera soporta ver películas en las que estos personajes hacen su aparición.

El problema empezó cuando Cepillín reveló que en una ocasión se encontró en Monterrey a Danna y la cantante le dijo: “ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá”. Cepillín indicó que Danna era una “tarada” y que él le tenía fobia a ella. Por su parte, la cantante señaló que respeta el trabajo del señor y le pidió pasar página.

BIO

Danna Paola Rivera Munguía nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México y con tan solo cuatro años de edad, debutó ante las cámaras en el programa infantil "Plaza Sesamo", para después participar en varias telenovelas y conseguir su primer protagónico a los 6 años en la trama "María Belén" en la que también fue descubierto su talento musical.

A la par de su carrera de cantante, Danna siguió cosechando éxitos en su faceta actoral con proyectos como "Amy, la niña de la mochila azul" y "Atrevete a Soñar", que le dio fama mundial con su personaje de "Patito". Al paso del tiempo la joven promesa incursionó en el mundo del teatro musical con obras como "Wicked" y "Hoy no me puedo levantar".

Tras una notable transformación física, Danna regreso a la pantalla chica interpretando a la hija de Aracely Arambula en "La Doña", además de incursionar en el cine, pero el proyecto que marcaría un parteaguas en su carrera, fue la serie española "Elite" producida por Netflix y en la que la actriz mexicana interpretó a la controvertida villana "Lucrecia" con la que logró gran popularidad.

Tras su regreso de España, la joven formó parte del jurado de la más reciente edición de "La Academia", donde sorprendió con su estilo y carácter fuerte al momento de enfrentar a los concursantes.

Con información de Agencia México/La Opinión