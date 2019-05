Danna Paola afirma que no hará remake de 'Quinceañera'

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola está tan feliz y enfocada en sus proyectos en España, como las grabaciones de la serie Élite, que de momento descarta retomar las telenovelas mexicanas.



Aunque existía el rumor de que la actriz cantante protagonizará la nueva versión de Quinceañera, aseguró que sí tendrá otro proyecto televisivo en México, pero no será el remake de la telenovela que protagonizó Thalía en 1987.



Yo estoy viviendo en España, feliz rodando Élite y con lo de mi música, pero no, no voy a hacer ninguna novela. Hay otra sorpresa de una cosa, pero no tiene que ver.



"Las telenovelas es algo que siempre me ha gustado hacer, pero la verdad ahorita estoy en otro proyecto que no termino a 100 por ciento y por cuestión de tiempos es imposible", dijo antes de comenzar ayer su firma de autógrafos en Plaza Loreto.



Protagonista de telenovelas infantiles como María Belén, Amy. La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, Danna Paola consideró que en este momento de su vida debe afrontar retos en su carrera.



"Quiero hacer algo que me llame la atención, me deje más que nada una experiencia actoral, sea un reto completamente. No soy de esas actrices que me vaya por la lana, al contrario, me gusta hacer cosas que me llenen el alma, el corazón, como mi álbum ahorita, que es algo muy especial para mí", expresó la chica de 23 años.



Además de tener presentaciones como cantante en conciertos de radiodifusoras españolas, Danna Paola busca explotar su carrera musical, por lo que la siguiente temporada de la serie de Netflix contará con canciones originales de ella.



Pese a que se siente plena con el crecimiento de su carrera, la intérprete dijo extrañar México, por lo que disfrutó ayer de convivir con fans para su firma de autógrafos.



La tarde de ayer, Danna Paola recibió a sus seguidores para tomarse fotografías y firmar las portadas de su disco SIE7E, a donde llegaron fans que la siguen desde que era niña.