Daniela Parra tras señalar a pareja de Ginny Hoffman como el presunto agresor de su hermana

Ciudad de México.- Daniela Parra continúa defendiendo a su padre Héctor ''N'' después de que su media hermana Alexa Parra lo haya acusado por abuso sexual.

Sin embargo, atinó durante una entrevista con Ventaneando que después de hacer pública su teoría sobre la pareja de su madre podría ser el responsable de la situación con su hermana, ha temido por su integridad.

Algo que quiero decir públicamente es que hace unos días había unas camionetas afuera de mi casa y afuera de mi negocio tomando fotos con unos (hombres) trajeados grandísimos y una señora tomando fotos de mi casa y de mi negocio, entonces hago público esto, y pues hago responsables a estas personas involucradas por si algo me pasa a mi o a mi familia”

Externó la joven.

¿Cómo lucen los sospechosos?

Ante las preguntas de los conductores sobre si tiene evidencias de esta situación que vivió, Daniela explicó: “Mi tío fue el que los vio y me habló y me dijo ‘están tomando fotos de tu negocio’, vieron que mi tío los vio y se pelaron, entonces no supimos ni quién era, sabemos que es una suburban negra, que es lo único que sabemos, pero públicamente hago responsables porque la verdad es que sí tengo miedo porque ya vimos cuánto poder tienen estas personas, entonces sí me da un poco de miedo, bueno no un poco, sí me da miedo, por eso es que lo hago público”.

De la misma manera, la hija de Héctor “N” destacó que el abogado de su padre ya está tomando cartas en el asunto sobre esta situación. “Sí, ya José Luis ya está haciendo todo legalmente, porque nosotros todo lo hemos hecho legal, todo lo hemos hecho abierto”.

En cuanto al caso de su padre, la joven también manifestó sus esperanzas con respecto a que Héctor pueda obtener su libertad este 29 de octubre, debido a que han reunido todas las pruebas para demostrar que el artista es inocente de los cargos que se le imputan.