Daniela Parra responsabiliza a Sergio Mayer por lo que le pueda pasar

Ciudad de México.- La joven Daniel Parra se manifestó contra Sergio Mayer debido a que el actor indicó que podría tomar acciones legales contra ella después de publicar un video donde señalaba a Mayer como uno de los reponsables de que su padre estuviera en la cárcel.

Ya que Sergio habría declarado ante los medios que Daniela ya no era una niña y que sabía lo que dijera podría tener consecuencias, por lo que ahora Daniela responsabilizó al ex Garibaldi de lo que le pueda suceder.

No me da miedo porque cualquier cosa que me pase es bien sabido que, incluso es de dominio público, que me ha amenazado, ha dicho barbaridades y medias de mí, entonces queda aquí en prueba que cualquier cosa que me pase obviamente, pues, sería parte de ellos”