Daniela Parra hace venta de garaje para ayudar a su papá que está en prisión

Daniela se ha mantenido firme en la decisión de defender a su padre, el actor Héctor Parra, quien desde hace más de un año se encuentra detenido y en espera del juicio que determinará si es culpable o inocente del señalamiento de abuso sexual que interpuso su otra hija Alexa, a quien procreó con Ginny Hoffman.

La hija mayor de Parra reveló en entrevista para el programa Ventaneando que luego de su idea de vender tamales para obtener recursos y saldar algunas deudas de su papá, ahora tomó la decisión de realizar una venta de garaje para conseguir más dinero y ayudarlo en su defensa legal.

Decidimos hacerlo, sacar todo lo que teníamos, porque se necesita, entonces estamos haciendo la venta de garaje con tacos de cochinita, postrecitos, y todos nos reunimos, sus amigos y yo, mis amigos y yo, un súper círculo padrísimo, de hecho, ellos también sacaron su ropa y me dieron todo […] mis amigos han sido un apoyo totalmente, son mi familia también ellos”, externó la joven.

Pese a que siempre se ha mostrado positiva sobre la decisión que tomarán las autoridades en este caso, Daniela reiteró que Héctor está haciendo todo lo posible para sobrellevar el encierro y los señalamientos en contra por parte de su otra hija.

“Cada que hablamos me dice ‘gracias por todo lo que estás haciendo’, pero también somos un equipo y lo he dicho desde el principio, mi papá allá adentro no la está pasando muy bien, y él está dando todo lo que tiene, todo de él para salir adelante”, manifestó.

Por último, Daniela dijo sentirse orgullosa de su padre, debido a que ya conoce varios términos legales a tan solo pocos meses de haber decidido estudiar Derecho.

“Mi papá cada vez me sorprende más, sabe tantas cosas ya, él habla con los abogados y dice ‘tiene que pasar esto, y no sé qué, y el artículo’, está super metido y está increíble porque es una oportunidad de vida literalmente lo que está viviendo, entonces creo que la está aprovechando muy bien”, concluyó.