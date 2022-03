Daniel Sosa confesó que su madre lo abandonó en su niñez

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos años los standuperos se han dado a conocer en el mundo de la comedia gracias a las diferentes plataformas digitales, tal es el caso de Daniel Sosa, quien logró alcanzar la fama entre las nuevas generaciones por su talento y carisma.

Y ahora, el comediante mexicano concedió una entrevista para el programa en Youtube de Yordi Rosado, donde compartió momentos bastantes duros que vivió durante su infancia, como la separación de sus padres, mudarse a la casa de su abuela, pero el más fuerte fue cuando narró cómo fue que su mamá lo abandonó.

Según explicó el cómico de 28 años, su madre se alejó de su padre cuando él era solo un niño, por lo que creció junto a su progenitor, pero lo más extraño es que nunca entendió qué fue lo que sucedió, pues ninguno de sus familiares le aclaró lo que estaba ocurriendo.

Cuando se fue mi mamá tenía como 7 años, yo crecí con mi papá, toda mi primaria y secundaria crecí sin mamá. Yo no sabía por qué se había ido. Nadie se sentó a decirme por qué. De repente –preguntaba- ‘y ¿Mi mamá?’, mi abuela decía ‘no es que anda en...’ entonces yo decía, ‘bueno, no me están diciendo, entonces no voy a preguntar’, compartió con Yordi Rosado.