Daniel Galindo, el sonorense que triunfa en los Grammys Latinos

HERMOSILLO.- Artistas como Camilo, Vicente Fernández y Bad Bunny acapararon los titulares por la entrega 22 de los Grammys Latinos. Sin embargo, pocos saben que entre sus filas, un sonorense triunfó en ceremonia de premiación de este año.

Se trata de Daniel “Vago” Galindo, un joven productor y mezclador originario de San Luis Río Colorado que triunfó en la ceremonia de premiaciones gracias a su trabajo en “Origen”, el más reciente disco del cantante colombiano Juanes que ganó el Grammy Latino a “Mejor Álbum Pop/Rock”.

No me cayó el veinte al principio, fue hasta la fiesta post grammy que me dijeron ‘¿y dónde vas a poner tu estatuilla?’ y yo me quedé de ‘¿me darán estatuilla a mí también?’, fueron sentimientos encontrados, me emocioné muchísimo”, dijo Daniel en exclusiva para EL IMPARCIAL.

“En la ceremonia, los artistas posan con un grammy sin nombre, y luego se les envía uno personalizado. Se lo mandan a quienes trabajaron más de 51% del disco, en mi caso fui ingeniero de sonido”, continuó.

El joven está indeciso entre colocar su premio Grammy en su estudio en Los Ángeles, California, o enviarlo a Hermosillo para que lo tenga su mamá, quien lo apoyó en todas las decisiones que tomó sobre su vida profesional.

“Es significativo, porque mi familia siempre estuvo apoyándome. Estuvieron ahí para mí cuando me dio una ‘crisis de los 40’ a los 18 años -ríe-. Cuando estaba en la carrera de ingeniería industrial, me di cuenta que eso no era para mí. Me salí, conseguí beca para ir a Berklee en Boston, y me fui sin saber lo que me deparaba el destino”, comentó.

En redes sociales, el hermosillense compartió historias de Instagram donde varios de sus amigos y colegas lo felicitaron por el premio que recibió “Origen”.

Además de Juanes, Daniel también ha trabajado con artistas como Elvis Costello, Noel Schajris, Eugenio Derbez, Alejandra Guzmán, Camila Fernández, CNCO, entre otros más.

También se involucró en la industria del cine como ingeniero de bandas sonoras de películas como “La la land”, “La Bella y la Bestia” (2017), “Ni tú ni yo”, y programas de televisión como “Rick y Morty”, “Pokémon”, “Baby Shark” y más.