Daniel Bisogno se "molesta" porque conductor de Televisa le copia su 'look'

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Bisogno ha logrado un reconocimiento en el medio del espectáculo gracias a su larga trayectoria como conductor y periodistas del programa ‘Ventaneando’.

El conductor es una de las figuras más activas en sus redes sociales es por eso que cada día suele publicar los ‘outfits’ que utiliza en cada transmisión del programa con el objetivo de inspirarlos.

Pero hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer que un reportero de Televisa le estaba “copiando” el ‘look’ algo que le pareció gracioso y decidió publicar una fotografía con la comparativa.

En la imagen se puede ver a Daniel Bisogno con una playera azul marina con un estampado en colores blancos y mostaza, acompañado de unos jeans y pantalónes cafés, en el otro extremo aparece Jorge Ugalde con el mismo vestuario.

Me andan copiando el ‘look’” escribió como leyenda en la imagen.

Y es que si hay algo que ha carcaterizado a Bisogno es precisamente buscar inspirar a sus seguidores con los distintos vestuarios que utiliza, pero nunca se imaginó que alguien de la competencia comenzaría a copiarlo tal cual.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus reacciones y comentarios, debido a que en esta ocasión es muy evidente, porque aparecen con la misma camisa de botones.



¿Jorge Ugalde recibió amenazas por Arath de la Torre?

Fue el programa de ‘Chisme no Like’ que los conductores Elisa Beristin y Javier Ceriani, dieron a conocer algunos audios en el que supuestamente el conductor de ‘Hoy’ aparece amanezando a Jorge Ugalde.

“Atentas contra una familia cab%&# o sea ya no soy el pendejete de ‘Soñadoras’, me oíste. Soy un hijo de la chi”#$” ahorita cab$%&/, y quien se mete conmigo y perjudica por un lado a mi familia o mi reputación no lo voy a permitir cab$%&” es lo que dice el actor.