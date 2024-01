Dani Flow responde a su cancelación en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- Dani Flow ha ganado notoriedad en las redes sociales en las últimas horas y no debido a su música explicita, sino a unas declaraciones que hizo en 2022 en respaldo al youtuber Rix, quien enfrentaba acusaciones de abuso por parte de la influencer Nath Campos.

En ese momento, el oriundo de Irapuato no solo puso en duda el proceso legal contra Rix, que lo mantuvo tras las rejas por más de siete meses, sino que también expresó su desacuerdo tanto con Campos como con el movimiento feminista. Durante un podcast, afirmó: "fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel. La morra esa vale v*rga, ¿eso qué, wey? Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar a la calle. Esas ni 'rucas' se deberían de llamar"

Estas declaraciones provocaron críticas en las redes sociales y la solicitud de cancelar al rapero debido a sus expresiones consideradas como "misóginas".

Después de enfrentar los ataques, Flow decidió hablar en una transmisión en vivo, pidiendo a sus detractores que, antes de emitir juicios, escucharan sus argumentos: "Lo que le pido a la gente que está ahorita encima de mi es que me escuche. Es lo más humano que pueden hacer, escucharme", comenzó.

El intérprete de "Reggaetón champagne" enfatizó que sus palabras fueron sacadas de contexto y volvió a respaldar a su amigo, a pesar de que Rix admitió su culpabilidad y está cumpliendo una condena bajo libertad condicional: "Yo no considero que tenga ningún amigo violador, partiendo de ahí ¿ok? Así como tú crees que pasó, yo creo no pasó; así como tu confías en un lado, yo confío en el otro".

Afirmó que nadie debería juzgarlo por sus relaciones y que si la conexión con Rix le trae más detractores, no le importa. “Cada quien es libre de tener las amistades que quiera tener, y si me van funar por eso, no me importa”.

En relación con el feminismo, expresó su interés en unirse al movimiento, aunque admitió su falta de conocimiento en el tema. Sin embargo, mostró su desacuerdo con los daños causados durante las marchas feministas, explicando que sus comentarios desacertados en un podcast fueron resultado del enojo tras presenciar actos vandálicos.

Calificó de "delincuentes" a las mujeres involucradas y lamentó que, según su criterio, estos actos resten importancia a la lucha feminista: "Ahí es donde yo digo '¿qué rollito primavera?' A mí me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no lo que hace una 'delincuente'. Definitivamente estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros que no tienen la culpa de nada".

Finalmente, el trapero aseguró que, aunque respetará si continúan con la campaña de cancelación después de sus explicaciones, prefiere expresar su opinión genuina a quedarse en silencio: "prefiero que me cancelen y estar tranquilo de haber dicho lo que creo, ser un artista de: 'hey mi gente, escuchen mi música, aquí estamos con todo en el movimiento'. Yo no soy ese tipo de persona".

Estas nuevas declaraciones dividieron las opiniones de los usuarios, ya que algunos cuestionaron su actitud de minimizar el caso de la influencer, mientras que otros pidieron no darle más voz. Algunos no se sorprendieron, argumentando que el contenido de su música denigra a las mujeres.