Dan a conocer textos de Xavier Ortiz en los que asegura que su expareja ''lo quería ver acabado''

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de días, un amigo de Xavier Ortiz dio a conocer unos mensajes de texto entre él y el famoso en donde sobresalen los fuerte problemas de depresión que tenía el exgaribaldi.

Fue en el programa ‘Suelta la Sopa’ donde se mostraron tales mensajes, dentro de los cuales, Xavier, revela su estado anímico y cómo este le afectaba tanto.

“esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que veniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre”, expresó Xavier a su amigo.

Luego de que su amigo le demostrara su cariño, apoyo y presencia, el cantante le agradeció por estar escuchándolo, para después agregar que ‘’es solo no caer en la desesperación y la depresión es el peor veneno que hay… sé bien que no estoy solo, gracias por apoyarme siempre”.

En otros textos se lee cómo Xavier le cuenta a su amigo que, tras separarse de Clarisa, su ex pareja, “el banco escrituró (la casa) a nombre de los dos para protegerse y no hay nada qué hacer. No me di cuenta”, mencionó, “o sea ¿la casa es de los dos?”, le preguntó su amigo, “sí, (pero) yo la he pagado toda”, respondió.



Al parecer el famoso sentía una gran presión y preocupación en cuanto a la casa, pues debido al proceso que se llevaba, ni siquiera podía venderla.

Una de las últimas conversaciones, muestra a Ortiz preocupado debido a que no estaba seguro de que su exmujer lo dejaría ver a su hijo en su cumpleaños.

‘’hoy cumple años y no sé si Clarisa me dejará verlo, estamos en guerra”, mencionó.

Lo más llamativo de sus conversaciones, fue el hecho de que Xavier asegurara que Clarisa le dijo que ‘’quería verlo acabado’’.

“Me quiere acabado hermano, me quiere de indigente, así me lo dijo”, “el asunto entre ustedes es una cosa pero usar al niño está feo, no lo va a conseguir”, le explicó. Y en la graduación del pequeño le hizo saber que Carisa no fue a la celebración, “Carisa no vino, ni los abuelos, ni los hermanos, ¿cómo ves?”, finalizó.