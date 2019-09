Da consejos Salma Hayek sobre cómo besar

MÉXICO.- La actriz Salma Hayek, quien es calificada como una de las celebridades más sexys de Hollywood, ha dado una lección de vida sobre cómo besar, para ayudar a las jóvenes que quieren perfeccionar sus técnicas.

Hayek usó su cuenta de Instagram, donde habló sobre su primer beso, que fue un ultimátum de su novio, un poco mayor que ella. “Aquí hay algunas técnicas de besos en caso de que quieras probar durante el fin de semana”, llamó el post la estrella de “Frida”.

Tuve un novio en mi Coatzacoalcos natal por unos cuatro meses y no lo besé, y él era un poco mayor que yo y dijo … no, fue antes de los tres meses. ‘si no me besas para el mes tres voy a romper contigo porque esto es ridículo”.

Hayek estaba “tan asustada que no sabía besar”.

“Comencé a hacer una encuesta con todos mis amigas ‘dime la técnica exacta’ y una de ellas dijo ‘no abras la boca, simplemente vas así pero con la boca cerrada’ y la otra dijo” no no … eso es no está bien. Tienes que abrir la boca. Métele la lengua en la boca y luego haz una vuelta a la derecha y otra a la izquierda “.

Su tercer amiga sugirió que no debería preocuparse, pero que se asegurara de que su boca sepa bien.

Cuando se acercaba la fecha límite para el primer beso épico, a Hayek se le ocurrió la idea de humedecer sus labios con miel regularmente. Cuando finalmente llegó el día y después de que el acto tan esperado terminó, Hayek le preguntó al niño “cómo sabía” y su respuesta fue “como la miel”.

“Incluso si no era buena besando, al menos sabía bien”, dijo.

La actriz de 53 años ahora sabe que era natural en el juego de los besos.

Sin embargo, la estrella de “Desperado” instó a las chicas a no ponerse miel en los labios.

“Pasé a poner la miel en mis labios, me quemé la boca, tuve hormigas que vinieron por la noche a mi habitación y me mordieron la cara, así que, por favor, chicas no hagan lo de la miel …”, dijo.