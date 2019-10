Cynthia Urías de vacaciones por susto

ESTADOS UNIDOS.- Cynthia Urías está siendo consentida luego del tremendo susto que se dio durante el programa ¡Cuéntamelo Ya!, en el que sufrió una aparatosa caída que la dejó inconciente.

‘‘Me trajeron de paseo para el susto jajajajajja vdd @jorgecantu3 !!! Te amo!!’’, escribió la conductora en una publicación de Instagram en la que se les ve feliz tanto a ella como a Jorge Cantú.

‘‘Hasta El pato Donald se está riendo de mi caída jajajjajaj’’, escribió en otra más de sus publicaciones en las que aparentemente se encuentra en Disneyland.

Pero el viaje no quedó ahí, pues deacuerdo a sus historias, la famosa ahora se encuentra disfrutando de las calles de Nueva York.

En cuanto a la caída, la presentadora tomó con gracia la difusión del video y confesó que su desmayo se debió al susto por la caída.

‘‘Gracias a los que se preocuparon por la caída, fue el miércoles pasado y sin novedad. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Me desmayé del susto no más, siempre me pasa, soy como el Chavo del 8, me da la chiripiorca. Besos a todos”, comentó.

En el video se ve cuando se cae y queda inconsciente cuando estaba al lado de Odalys Ramírez.

El hecho no ocurrió durante la transmisión en vivo, por lo que todo el equipo acudió de inmediato con la presentadora, quien se quedó inmóvil en el suelo, para auxiliarla.