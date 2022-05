Cynthia Rodríguez reveló rutina de ejercicio para lograr tener sus piernas

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez actualmente es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, sin duda su talento y carisma ante las cámaras la han convertido en una de las favoritas. La cantante es considerada una de las más hermosas del medio artístico, por medio de sus redes sociales diariamente suele dar a conocer los looks que utiliza en cada una de sus participaciones en el programa, ‘Venga la alegría’. Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la presentadora publicó un video en el que evidenció como todos los días, hacer el ejercicio correspondiente para mantener su ‘cuerpazo’. En esta ocasión la novia de Carlos Rivera apareció cargando un saco, que movía continuamente mientras hacía sentadillas, al parecer estaba trabajando brazo y pierna simultaneamente.



Entrenamiento nocturno” escribió en la publicación.

En el video se puede ver que Rodríguez se encuentra en el interior de un gimnasio, además de estar acompañada de su coach que seguramente es quien le brinda las instrucciones para que haga los ejercicios de una correcta manera.

Más de una vez Cynthia ha dejado ver su gusto por estar ejercitándose, pero también ha dejado en claro que la alimentación ha jugado un papel muy importante para poder mantener su figura.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos para la conductora, que diariamente le hacen ver lo hermosa que luce con todos sus ‘looks’ y ‘outfit’s que utiliza.

Carlos Rivera aclara boda con Cynthia Rodríguez

No cabe duda que la pareja es una de las más estables en el medio del espectáculo, pero ambos han preferido mantener su relación fuera de los reflectores, para evitar estar en vueltos en chismes, aunque hace un par de semanas que se comenzó a rumorar sobre una posible boda entre ellos.

"No todavía, no, todavía, estamos muy felices de verdad, y agradecemos a Dios todos los días de estar juntos, por habernos encontrado, pero eso… como dije, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”, contestó Rivera en entrevista para el programa Ventaneando.