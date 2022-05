Cynthia Rodríguez aparece con el rostro irreconocible 

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez se ha vuelto en la actualidad una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, gracias a cada una de sus participaciones en el programa ‘Venga la Alegría’.

Además la también cantante se ha caracterizado por su belleza y el vínculo que siempre busca mantener con su público, que la ha apoyado desde sus inicios en ‘La Academia’.

Fue por medio de la cuenta de Instagram del programa matutino que dio a conocer una serie de fotografías en las que algunos de los conductores aparecían utilizando filtros de dicha aplicación.

En una de las imágenes aparecía la conductora a lado de Pato Vorghetti por supuesto sus seguidores se “asustaron” pero después se percataron que solamente se trataba de un truco de la red sociales, que los hacía lucir con un aspecto triste.

Qué te parece este filtro que te muestra cómo te verías llorando desconsoladamente?” se puede leer en la publicación.

Y es que lo que hacía este dicho filtro es que modifica las facciones del rostro de los conductores, pero algunos usuarios llegaron a pensar que posiblemente Cynthia se había hecho algo.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y opiniones al respecto: “hasta llorando eres perfecta Cynthia”, “a Flor no es necesario ponerle filtro”, “Cynthia es la mejor”, “Patricio también se ve divertido”, son algunos de los que se pueden leer.

Carlos Rivera aclara rumores sobre boda con Cynthia Rodríguez

Aunque ambos cantante han mantenido su relación en privado también es una de las más sólidas del medio artístico, es por eso que sus fanático esperan boda muy pronto, pero fue Carlos Rivera quien aclaró estos rumores.

"No todavía, no, todavía, estamos muy felices de verdad, y agradecemos a Dios todos los días de estar juntos, por habernos encontrado, pero eso… como dije, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”, contestó Rivera en entrevista para el programa Ventaneando.