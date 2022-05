¿Cynthia Rodríguez deja ‘Venga la Alegría’?

CIUDAD DE MÉXICO.-Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, gracias a su belleza y carisma que ha dejado ver frente a las cámaras ha conquistado el corazón del público.

Hay que recordar que la exacadémica mantiene una relación con el cantante, Carlos Rivera y actualmente se encuentra como una de las conductoras principales del programa ‘Venga la Alegría’.

Y hace unas horas la conductora reveló que se iría por un tiempo del programa, aunque el público se llegó a “preocupar”, dejó en claro que solamente sería unas vacaciones largas.

Cynthia reveló que durante 17 años ha estado trabajando arduamente, pero que en todo estos años no se habría dado el tiempo de descansar y disfrutar de sus seres queridos y por supuesto de su novio.

Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida con esta empresa porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado en esta carrera, me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, para disfrutar de mi relación” comentó la conductora.