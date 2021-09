Cynthia Rodríguez confesó que es “mala copa” con el vino tinto y sacó del closet a un actor en plena fiesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez confesó que cuando toma vino tinto se transforma en “mala copa” y al querer hacerse la graciosa, sacó del closet a uno de sus compañeros actores.

La conductora de televisión estuvo como invitada en el programa de YouTube, “La Cotorrisa”, donde en la sección del “Anecdotario” confesó que es “mala copa” cuando toma vino tinto y comete muchas indiscreciones.

En una de sus “metidas de pata”, la novia de Carlos Rivera platicó que al finalizar las grabaciones de una telenovela de TV Azteca, todo el elenco de actores se fue a festejar a un lugar en el que consumieron alcohol y la hicieron que tomara desenfrenadamente, lo que le hizo soltar la lengua.

Detalló que era secreto a voces que uno de sus compañeros actores era gay, sólo que no lo decía públicamente, pero ya “en confianza” y con unas copitas de más, cometió una de las indiscreciones más granes que hasta la fecha la han hecho arrepentirse de lo sucedido esa noche.

Ese día, pues como ya se me había subido (el alcohol), estábamos: ‘Si y no se qué. ¡Abrazos!’, y yo: ‘No, a él no’. Y dijeron: ‘¿Porqué no? Y yo: ‘Claro que no, porque este es gay, este es gay’. Enfrente de producción, del productor, del director. Y nomás me veía la cara (el actor) y me decía: ¡No! ¡No! Y yo: ‘Ay, si eres gay, ¡no te hagas!”, relató Cynthia.



La cruda moral de Cynthia Rodríguez

Cynthia recordó que insistió tanto en sacar a su compañero del closet, que al día siguiente le dio la cruda moral por haber sido tan imprudente y lanzarse contra su compañero.

“Y ya, te vas a tu casa, y al siguiente dije: ¡No! Recordaba su cara así como de que… (asustado) Le llamé, le dije: ‘Perdón, es que me acordé que…’. Me dice: ‘No te preocupes, lo que pasa es que no quería decirlo, no lo tenía como algo abierto, sobre todo con la gente de productores, directores…’.

También te podría interesar: ¡Santas salidas del clóset, Batman! "Robin” se declara bisexual

La imprudencia de Cynthia no pasó a mayores, ya que el actor no sufrió discriminación por parte de la televisora y lo volvieron a contratar otros proyectos.

Anécdota a partir del minuto 38:50