Cynthia Rodríguez aremete después de que circule una foto con el rostro del pequeño León

Luego de anunciar el nacimiento de su hijo León el pasado 4 de agosto, tanto Cynthia Rodríguez como Carlos Rivera continuaron disfrutando de su nueva etapa.

A pesar de que la pareja ha sido muy reservada con la identidad del menor, en las últimas horas comenzó a difundirse en redes sociales una imagen donde se aprecia el aparente rostro del primogénito de la familia Rivera Rodríguez.

Me mandaron esta foto de la mamá de Cynthia Rodríguez, suegra de Carlos Rivera cargando a León, supuestamente se filtró por error y ahora andan desesperados tratando de borrarla por todos lados. Está muy lindo y se parece muchísimo a Carlos Rivera”, se lee junto a la instantánea difundida por la cuenta @yosoy_viridiana_ en Instagram.

Sin embargo, tiempo después la misma internauta reveló un presunto mensaje enviado por la esposa de Rivera que dice así: “Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé; por seguridad de él, No fue decisión de nosotros compartirla sobre todo por seguridad de León”.

Por su parte, la usuaria @yosoy_viridiana_ cuestionó públicamente a la artista y comentó: “¿Por la seguridad del bebé?, o ¿por la exclusiva de la revista?, o ¿porque se sienten tan famosos?”.

Como era de esperarse, esta acción de Cynthia provocó todo tipo de reacciones en las redes, pues mientras algunos defienden la acción de Rodríguez, otros reprochan el hermetismo que mantiene con respecto al menor.

Por otra parte, la misma usuaria de Instagram también cuestionó la verdadera fecha de nacimiento de León, y tras mostrar dos imágenes de la famosa cobijita café del niño, dejó entrever que el pequeño habría nacido el pasado mes de abril y no en agosto como se anunció.