Roberto Palazuelos revela el monto perdido con el rumoreado “Estafador de las Estrellas”

Roberto Palazuelos se pronunció sobre la detención de una persona identificada como Manolo “N”, conocido en el medio artístico como “El Estafador de las Estrellas”.

Luego de que el pasado 19 de septiembre las autoridades reportaran la aprehensión de dicha persona gracias a la denuncia interpuesta por Roberto Palazuelos, es el llamado “Diamante Negro”, quien en entrevista con el programa Ventaneando explicó su relación con esta situación.

Detención

“El presunto, Manolo “N” si fue detenido ayer, no fue nada fácil, me tardé un chorro de tiempo, fueron casi 4 años, se me cruzó el Covid para integrar la carpeta, entonces se complicó”, comentó el artista.

Sobre el motivo que lo orilló a realizar su denuncia ante las autoridades, Palazuelos relató:

Manolo andaba ahí en Televisa, y andaba ahí con artista, y te conseguía comerciales. Un día lo puse ahí a negociarme un Carnaval en Progreso, y él muy vivo, en vez de dar mis cuentas, dio las de una compañía de él, y como a los de allá yo les había dicho que con él era todo, y que era de mi confianza, mandaron todo el dinero para allá”.

Debido a que trascendió que además de Palazuelos, otros artistas como Ariadne Díaz, Jorge “El Burro” Van Rankin, Vanessa Huppenkothen y Gustavo Loza presuntamente también vivieron una situación similar, Roberto aclaró la cantidad que aparentemente Manolo le estafó: “Mio no es mucho, son 600 mil pesos”.

Al respecto del castigo que puede sufrir esta persona, el también empresario aseguró: “Si me repara el daño sale, si me paga sale, si no repara el daño y él decidiera irse a juicio, lo más seguro es que le dieran de 8 a 10 años de cárcel. Y no le conviene porque ahí le va a caer todo mundo que lo anda buscando”.

Finalmente, Roberto Palazuelos puntualizó que este proceso legal únicamente incluye su denuncia por lo que manifestó que, si otras personas desean obtener justicia, deben iniciar su proceso en la ciudad donde se cometió el ilícito.