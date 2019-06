Cynthia Klitbo reprueba exhibicionismos tras muerte de Edith González

A dos semanas de la muerte de Edith González su compañera y amiga Cynthia Klitbo reprueba que algunas figuras del medio hayan caído en exhibicionismos dando declaraciones sobre la protagonista de "Eva la trailera".



"Yo estuve todo el velorio atrás de bambalinas, jamás salí a cuadro porque me parece que los exhibicionismos cuando hay un dolor tan grande no vienen al caso. Hubo gente que quiso decir discursos y cosas y que no fue tan íntimo amigo de Edith, creo que ni la conocieron y se hizo todo un pleito para ver quién hacía el velorio y yo por respeto a mi amiga decidí retirarme, mantenerme como a ella le hubiera gustado, en lo oscurito", explica.

Durante la conferencia de prensa por el estreno de la puesta en escena "El exorcista" Klitbo reiteró que no busca estar enfrente de los reflectores en un tema tan delicado como es la muerte de una persona.

"El fallecimiento de alguien tan importante en los medios siempre va a llamar la atención yo fui lo más respetuosa con la familia por el respeto que me merece la memoria de mi amiga, su familia, su hija y su marido", explicó la actriz.



Klitbo, quien está a la cabeza de la Secretaría de Previsión Social de la ANDA explicó que los gastos y organización del funeral estuvieron a cargo de la Secretaría General por lo que a su área no la dejaron participar.

La artista explicó que no piensa hablar sobre Constanza, la hija de Edith González, pues el dolor que tiene es suficientemente grande como para encima ver que se está hablando de ella. La actriz además lamentó que el pasado 13 de junio la noticia se diera a conocer antes de que la propia familia la confirmara.

"No había hablado la familia y no había nadie que estuviera en el hospital más que su familia y por respeto a ella había que esperar a que hicieran la declaración. Yo creo que es importante muchas veces querer salir en la prensa y todo pero no a partir del fallecimiento de alguien para mí tan querido como es Edith González".